US Open 2026, Cobolli crolla dopo un set e mezzo: Blockx approda agli ottavi

Finisce al terzo turno la corsa di Flavio Cobolli agli US Open 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 5 del tabellone, si è arreso ad Alexander Blockx con lo score di 6-7(4) 6-3 6-0 6-3 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Il belga vendica la sconfitta rimediata qualche settimana fa al Masters 1000 di Cincinnati, quando si era trovato ad un passo dalla vittoria, e approda per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di Flushing Meadows, dove affronterà Francisco Cerundolo, che ha eliminato la nona forza del seeding Taylor Fritz.

Flavio inizia bene la sua partita portandosi subito avanti di un break sul 2-1 nel parziale d’apertura. Blockx riesce però a pareggiare i conti sul 4-4 e poi anche ad operare il sorpasso. Cobolli deve rimontare dallo 0-30 sul 6-5 per salvare il primo set, che fa suo conquistando il tie-break per 7 punti a 4.

A inizio secondo arrivano però i problemi per il romano che resiste fino al 3-2 in suo favore, quando un evidente calo fisico, molto probabilmente dovuto alle fatiche dei match contro Francisco Comesana e Tristan Schoolkate, inizia a compromettere la sua partita. Blockx mette a segno un parziale di 10 game a 0 vincendo il secondo e il terzo parziale, quest’ultimo in appena 19 minuti di gioco. Dopo essersi preso una pausa a fine terzo set, Cobolli interrompe l’emorragia ma va comunque sotto di un break sul 3-1. Arriva però il colpo di coda dell’azzurro che rimonta fino al 3-3 e addirittura si procura una chance per il sorpasso, ma il belga si salva e resta avanti sul 4-3. Al servizio tornano i problemi per Cobolli che perde di nuovo la battuta con un doppio fallo e Blockx stavolta non trema al momento di chiudere la partita.