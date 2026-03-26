Quando la semifinale di Sinner a Miami? Orario, diretta tv e streaming

Jannik Sinner domina Frances Tiafoe nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro conquista la 15esima semifinale 1000 in carriera e la quarta Miami Gardens. Il numero due del mondo andrà a caccia della finale in Florida contro il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. Sinner tornerà in campo per la semifinale nella giornata di domani, venerdì 27 marzo, molto probabilmente nel primo match della sessione serale alle 00.00. La seconda opzione è quella delle ore 18.00, ma lo slot dovrebbe essere occupato da Arthur Fils e Jiri Lehecka, che hanno giocato un giorno prima dell’altoatesino.

DOVE SEGUIRE LA SEMIFINALE DI SINNER

La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.