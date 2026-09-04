US Open 2026: buon esordio per Bolelli/Vavassori, azzurri al secondo turno

Simone Bolelli e Andrea Vavassori cominciano nel migliore dei modi il loro percorso allo US Open 2026. Nel torneo di doppio gli azzurri vincono al primo turno contro Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 14 minuti. La coppia italiana, dopo aver vinto il primo set, sciupa il break conquistato nel primo gioco del secondo parziale. Nonostante l’iniziale rimonta dei francesi, Bolelli/Vavassori incassano set e match, staccando il pass per il secondo turno dello US Open.

I due azzurri a New York non hanno mai superato il terzo turno insieme, ma Bolelli ha disputato la semifinale nell’edizione 2011 in coppia con Fabio Fognini. Il torinese si è però tolto la soddisfazione di vincere due volte il torneo di doppio misto assieme a Sara Errani (2024 e 2025). Prosegue dunque la caccia al primo Slam in coppia per Bolelli/Vavassori che, dopo le tre finali perse tra 2024 e 2025, non hanno trovato un acuto a livello Major nel 2026 (pur spingendosi fino alla semifinale del Roland Garros).