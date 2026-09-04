US Open 2026, Zverev: testa di serie numero 1 al quinto set ai primi due turni, prima volta nella storia

Alexander Zverev ha vissuto un inizio dello US Open 2026 più complesso del previsto, vedendosi costretto per ben due volte consecutive a giocare il quinto set. Se al primo turno è stato un ottimo Lorenzo Sonego, nel secondo match è toccato a Quentin Halys rendere tremendamente sudata la vittoria del tedesco. Contro l’italiano Zverev ha dovuto faticare per ben 4 ore e 53 minuti – nessuno ha mai vinto uno Slam dopo un esordio così lungo -, mentre il francese ha costretto la testa di serie numero 1 del torneo a lottare per altre 4 ore e 33 minuti.

Dieci set, svariati spaventi, ma Zverev è ancora in corsa per il secondo Slam della carriera. Tuttavia, ha vissuto un avvio di torneo senza precedenti. Come riportato da Jeu Set et Maths, infatti, in tutta l’Era Open non era mai capitato che la testa di serie numero 1 di uno Slam vincesse al quinto set sia il primo che il secondo turno. Il match contro Halys, inoltre, ha portato a 39 il numero di volte in cui Zverev ha giocato il quinto set, portandolo a parimerito con Ivan Lendl alla nona posizione di questa particolare graduatoria.