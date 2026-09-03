US Open 2026, Zverev sfida la storia: nessuno ha mai vinto uno Slam dopo un esordio da quasi 5 ore

Alexander Zverev ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su una scintillante versione di Lorenzo Sonego al primo turno dello US Open 2026. Il torinese ha costretto il vincitore del Roland Garros 2026 a lottare per 5 set, tenendolo sull’Arthur Ashe Stadium per 4 ore e 53 minuti. Questo dato trasforma la caccia del tedesco al secondo Slam della carriera in una vera e propria sfida alla storia recente del tennis. Nel XXI secolo, infatti, nessuno è mai riuscito a vincere uno Slam dopo un esordio così lungo e soltanto Rafa Nadal si è aggiudicato un Major dopo un primo turno superiore alle 4 ore.

I precedenti: da Nadal a Sinner

Accadde nel 2011, quando John Isner sfiorò l’impresa delle imprese: eliminare il maiorchino al primo turno nel suo giardino di casa, il Roland Garros. Il gigante statunitense dovette arrendersi al quinto set, dopo 4 ore e 1 minuto di battaglia sportiva. Nadal poi si sarebbe involato verso la conquista del sesto titolo a Parigi, al quale ne avrebbe aggiunti altri 8 negli anni successivi. Anche Gaston Gaudio è entrato in questa speciale classifica. Lo scenario è sempre Parigi: Roland Garros 2004, primo ed unico titolo Slam nella carriera dell’argentino. Il connazionale Gullermo Canas lo costrinse a 3 ore e 39 minuti di fatiche all’esordio prima di arrendersi.

Al terzo posto c’è Jannik Sinner con la sua recente vittoria-maratona su Miomir Kecmanovic al primo turno di Wimbledon 2026, dove l’azzurro ha lottato per 3 ore e 30 minuti contro un avversario in giornata di grazia. Infine, immancabile, Novak Djokovic con le 3 ore tonde che gli servirono nel 2018 per avere ragione di Marton Fucsovics al primo turno dello US Open. Dunque, Zverev è chiamato ad una vera e propria impresa. Vincere il torneo lo proietterebbe ancor di più nella storia di questo sport per il valore del titolo in sé e per il primo turno più lungo di un vincitore Slam.