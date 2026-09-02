US Open 2026: Jodar spazzato via a sorpresa da Bu

Siamo già arrivati al punto in cui una sconfitta di Rafael Jodar fa notizia. Con un punteggio di questo tipo, ancora di più: lo spagnolo è fuori dagli US Open 2026 al primo turno per mano del lucky loser Yunchaokete Bu, protagonista di una partita perfetta, chiusa 6-2 6-1 6-1. Molto bravo il cinese a tenere la concentrazione alta nonostante l’interruzione per pioggia, che è si arrivata sul 4-1 del terzo set, ma può sempre essere un fattore scivoloso.

Una storia finisce e un’altra comincia

Si ferma dunque il tour nordamericano di Jodar, capace di vincere comunque 10 partite, inclusi i cammini in semifinale all’ATP 500 di Washington e al Masters 1000 di Montreal. Dopo questo trionfo, invece, Bu affronterà il vincente tra Michael Zhang e Fabian Maroszan. Il percorso del cinese a New York è da favola, soprattutto se dovesse proseguire nel torneo: Bu aveva infatti perso il suo terzo match di qualificazioni 7-5 al terzo contro Federico Cina, ma è stato ripescato nel tabellone principale in qualità di lucky loser in seguito al ritiro di Thanasi Kokkinakis.

Il match

Lo spagnolo è parso senza neanche una goccia di benzina nel serbatoio. Bu è in grado produrre picchi di tennis molto aggressivo, con un gioco soffocante da fondo campo. Il ritmo è stato troppo alto per questa versione scarica di Jodar, che non è mai riuscito a sembrare in partita, neanche per togliere qualche certezza all’avversario, che ha chiuso il match tra i ‘Buu’ celebrativi del pubblico, di cui è già un idolo.

Con questo successo Bu ha ottenuto la sua seconda miglior vittoria per classifica dell’avversario (13) dopo quella su Andrey Rublev, che all’epoca era numero 6 del mondo, all’ATP 500 di Pechino nel 2024.