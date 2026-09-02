Us Open 2026, incontri interrotti per pioggia mercoledì 2 settembre: tutti gli aggiornamenti

L’incessante pioggia continua ad accompagnare le giornate dello US Open 2026. Un violento acquazzone si sta abbattendo sulla Grande Mela, portando all’interruzione dei campi scoperti. Fermata anche la sfida tra Alex de Minaur e Andrea Guerrieri sul 6-2 4-2 in favore dell’australiano. I match interrotti: Jodar – Bu, Giron – Buse, Svajda – Altmaier, Etcheverry – Fearnley, Bergs – Taberner, Guerrieri – De Minaur, Maroszan – Zheng, Navarro – McNally, Selekhmeteva – Rakhimova, Linette – Jones, Jovic – Frech, Maria – Ostapenko.

AGGIORNAMENTO 22:46 – Riscaldamento iniziato, ripresa del gioco tra pochi minuti

AGGIORNAMENTO 22:40 – Il pubblico è tornato sugli spalti, e i giocatori stanno per rientrare in campo. La ripresa del gioco avverrà dopo un breve riscaldamento

AGGIORNAMENTO 22:05 – Cominciato il processo di asciugatura dei campi. Ripresa del gioco stimata alle 22:40

AGGIORNAMENTO 21:51 – Proseguono le partite sull’Arthur Ashe e sul Louis Armstrong. Sui campi esterni situazione ancora ferma fino almeno alle 22:30

AGGIORNAMENTO 21:38 – Continua a piovere a New York. Ripresa del gioco prevista non prima delle 22:30 ora italiana nei campi esterni

AGGIORNAMENTO 21:34 – Shelton conquista il terzo set. La pioggia non da tregua a Flushing Meadows

AGGIORNAMENTO 21:24 – Boulter e Muchova sono in campo sul Louis Armstrong. Nel frattempo Shelton e Hurkacz si contendono il terzo set al tie-break sull’Arthur Ashe

AGGIORNAMENTO 21:14 – Il match tra Katie Boulter e Karolina Muchova è stato spostato sul Louis Armstrong. Inizierà tra poco, dopo che si è appena conclusa la sfida tra Marta Kostyuk e Sloane Stepehens, vinta dall’ucraina.

AGGIORNAMENTO 21:09 – Continua a piovere a New York. Non si giocherà prima delle 22:00 ora italiana

AGGIORNAMENTO 21:07 – Prosegue il programma sull’Arthur Ashe (Shelton – Hurkacz) e sul Louis Armstrong, i due campi dodati di copertura

AGGIORNAMENTO 21:04 – Pioggia su New York. Interrotti tutti i match nei campi scoperti. Non si riprenderà prima di un’ora