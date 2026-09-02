US Open 2026: il derby toscano è di Paolini, Stefanini battuta in due set

Non sbaglia Jasmine Paolini nel derby toscano con Lucrezia Stefanini (n. 119 WTA). Sul Campo 5, la numero 21 del mondo batte la connazionale con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e accede al terzo turno dello US Open 2026. Partita apparentemente non semplice per “Jas”, contro un’avversaria in piena fiducia, reduce dalle tre vittorie nelle qualificazioni e il successo sull’ex numero 21 WTA Yastremska nel match d’esordio. Dopo un inizio complicato al servizio, Paolini accelera nel nono game piazzando il break decisivo, prima di chiudere il primo parziale salvando due palle del 5-5. Nel secondo set non c’è storia: Jasmine non lascia scampo alla connazionale e archivia la pratica Stefanini.

Per la seconda volta in carriera, l’ex numero 4 del mondo raggiunge il terzo turno dello Slam statunitense, dopo esserci riuscita nell’edizione del 2024, in cui riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale (sconfitta da Karolina Muchova). In una stagione con più bassi che alti, la toscana, reduce dall’ottimo Wimbledon disputato (quarti di finale), vuole fare bene anche a New York, in cui è arrivata senza aver giocato nemmeno una partita sul cemento a causa del problema al piede sinistro. Nel prossimo incontro, “Jas” se la vedrà con la vincente del match tra la rumena Sorana Cirstea e la francese Diane Parry.

La settimana da sogno di Stefanini

La numero 119 del mondo non dimenticherà facilmente i giorni vissuti nella “Grande Mela”, in cui ha conquistato il secondo main draw Slam della carriera, dopo il secondo turno raggiunto all’Australian Open 2023. Troppo alto il livello di Paolini, con cui è riuscita a giocare solamente per un set, prima di doversi arrendere nel secondo alla 2 volte finalista Slam in soli 29 minuti.