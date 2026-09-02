Entry List Wta Pechino 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre all’11 ottobre. Entra nel vivo la stagione sul cemento asiatico con il primo dei due appuntamenti ‘1000’ in Cina. A Pechino iscritte d’ufficio tutte le top players del circuito. Poi bisognerà attendere le prossime settimane per vedere chi effettivamente si presenterà in Asia dopo una stagione di certo già lunga e logorante per molte di loro. Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ammesse di diritto in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Pechino.
ENTRY LIST WTA PECHINO 2026
1 ARYNA SABALENKA 1
2 ELENA RYBAKINA (KAZ) 2
3 JESSICA PEGULA (USA) 3
4 COCO GAUFF (USA) 4
5 MIRRA ANDREEVA 5
6 LINDA NOSKOVA (CZE) 6
7 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 7
8 IGA SWIATEK (POL) 8
9 ELINA SVITOLINA (UKR) 9
10 AMANDA ANISIMOVA (USA) 10
11 MARTA KOSTYUK (UKR) 11
12 BELINDA BENCIC (SUI) 12
13 NAOMI OSAKA (JPN) 13
14 IVA JOVIC (USA) 14
15 DIANA SHNAIDER 16
16 SORANA CIRSTEA (ROU) 17
17 EKATERINA ALEXANDROVA 19
18 ELISE MERTENS (BEL) 20
19 JASMINE PAOLINI (ITA) 21
20 MAJA CHWALINSKA (POL) 22
21 ANNA KALINSKAYA 23
22 MADISON KEYS (USA) 24
23 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 25
24 MARIE BOUZKOVA (CZE) 26
25 EMMA NAVARRO (USA) 27
26 ANN LI (USA) 28
27 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 29
28 SARA BEJLEK (CZE) 30
29 DIANE PARRY (FRA) 31
30 JELENA OSTAPENKO (LAT) 32
31 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 33
32 NIKOLA BARTUNKOVA (CZE) 34
33 MARIA SAKKARI (GRE) 35
34 JANICE TJEN (INA) 36
35 CLARA TAUSON (DEN) 38
36 DONNA VEKIC (CRO) 39
37 CRISTINA BUCSA (ESP) 40
38 MAGDALENA FRECH (POL) 41
39 KATERINA SINIAKOVA (CZE) 42
40 XINYU WANG (CHN) 43
41 DARIA SNIGUR (UKR) 45
42 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 46
43 LIUDMILA SAMSONOVA 47
44 TAMARA KORPATSCH (GER) 48
45 LILLI TAGGER (AUT) 49
46 TEREZA VALENTOVA (CZE) 50
47 ANHELINA KALININA (UKR) 51
48 MAYAR SHERIF (EGY) 52
49 ZEYNEP SONMEZ (TUR) 53
50 SHUAI ZHANG (CHN) 54
51 PEYTON STEARNS (USA) 55
52 VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) 56
53 SONAY KARTAL(GBR) PR56
54 KAROLINA PLISKOVA (CZE) 57
55 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 58
56 CAMILA OSORIO (COL) 59
57 ASHLYN KRUEGER (USA) 60
58 DARIA KASATKINA (AUS) 61
59 KATIE BOULTER (GBR) 62
60 TALIA GIBSON (AUS) 63
61 ELENA-GABRIELA RUSE (ROU) 64
62 CATY MCNALLY (USA) 65
63 MCCARTNEY KESSLER (USA) 66
64 ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 67
65 PANNA UDVARDY (HUN) 68
66 ALINA KORNEEVA 69
67 EMMA RADUCANU (GBR) 70
68 KIMBERLY BIRRELL (AUS) 71
69 MAYA JOINT (AUS) 72
70 ANNA BONDAR (HUN) 73
71 RENATA ZARAZUA (MEX) 74
72 DARJA VIDMANOVA (CZE) 75
73 LANLANA TARARUDEE (THA) 76
74 PETRA MARCINKO (CRO) 77
75 KATIE VOLYNETS (USA) 78
76 ALYCIA PARKS (USA) 79