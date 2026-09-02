US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 2 settembre con Alcaraz e Berrettini in campo

Pubblicato il programma dello US Open 2026 per la giornata di mercoledì 2 settembre. Torna sull’Arthur Ashe Stadium il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz che affronterà Jaime Faria nel suo match di secondo turno. Scenderanno in campo anche Matteo Berrettini contro Mariano Navone e Jasmine Paolini nel derby contro Lucrezia Stefanini. Per i colori azzurri ci sarà anche l’esordio Slam di Andrea Guerrieri contro Alex de Minaur, rinviato da martedì 1 a causa della pioggia abbattutasi su New York.
Il programma completo
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 17:30 – (3) Pegula vs Kenin
A seguire – (8) Shelton vs Hurkacz
Ore 1:00 – (1) Sabalenka vs Iatcenko
A seguire – Faria vs (2) Alcaraz
LOUIS ARMOSTRONG STADIUM
Ore 17:00 – (7) Medvedev vs Gorzny
A seguire – (11) Kostyuk vs Stephens
Ore 1:00 – Sakamoto vs (11) Tiafoe
A seguire – Tararudee vs (6) Noskova
GRANDSTAND
Ore 17:00 – (16) Nakashima vs Michelsen
A seguire – (26) Navarro vs McNally
A seguire – Prizmic vs (20) Paul
Non prima delle 23:00 – (9) Svitolina vs Joint
STADIUM 17
Ore 17:00 – Towsend vs Preston
Non prima delle 18:30 – (12) Jodar vs Bu
A seguire – Boulter vs (7) Muchova
Non prima delle 22:30 – Harris vs Tsitsipas
COURT 5
Ore 17:00 – (19) Paolini vs Stefanini
Non prima delle 18:30 – Choinski vs van de Zandschulp
A seguire – (18) Lehecka vs Samuel
COURT 6
Ore 17:00 – Pliskova vs (15) Shnaider
Non prima delle 18:30 – Giron vs (32) Buse
A seguire – Duckworth vs Wu
COURT 7
Ore 17:00 – Sawangkaew vs (31) Fernandez
Non prima delle 18:30 – Svajda vs Altmaier
A seguire – Wang vs (21) Kalinskaya
A seguire – (15) Bublik vs Mannarino
COURT 10
Ore 17:00 – Munar vs (16) Rinderknech
Non prima delle 18:30 – Marozsan vs Zheng
A seguire – Selekhmeteva vs Rakhimova
A seguire – (22) Vacherot vs Majchrzak
COURT 11
Ore 17:00 – Merida vs (23) Rublev
Non prima delle 18:30 – Guerrieri vs (6) de Minaur
A seguire – Birrell vs (18) Alexandrova
COURT 12
Ore 17:00 – Parry vs (16) Cirstea
A seguire – (27) Etcheverry vs Fearnley
A seguire – Berrettini vs Navone
COURT 13
Non prima delle 18:30, si riprende dal 2-1 – Molcan vs Bonzi
A seguire – Shapovalov vs Van Assche
A seguire – (29) Li vs Vekic