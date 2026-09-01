US Open 2026: pioggia su New York, interrotta Passaro – De Jong. Tutti gli aggiornamenti

La pioggia non da tregua a New York. Lo US Open 2026 si ferma di nuovo a causa delle avverse condizioni atmosferiche, che già hanno ritardato l’inizio del programma per la giornata di martedì 1 settembre. Interrotta sul 6-2 2-6 2-0 la sfida tra Francesco Passaro e Jesper De Jong. I match interrotti: Cerundolo – Gea, De Jong – Passaro, Bergs – Taberner, Molcan – Bonzi, Vidmanova – Bouzas Maneiro, Rus – Jeanjean, Kasatkina – Badosa, Maria – Ostapenko.
AGGIORNAMENTO 2:10 – Arriva un nuovo aggiornamento: il gioco non riprenderà prima delle 3:00 italiane. Contestualmente vengono cancellate 5 partite dal programma, una riguarda i colori azzurri: l’esordio Slam di Andrea Guerrieri contro Alex de Minaur slitta a mercoledì 3 settembre. Anche Giron-Buse, Jodar-Bu, Marozsan-Zheng e Choinski-van de Zandschulp non si giocheranno.
AGGIORNAMENTO 2:05 – Mentre il gioco prosegue sull’Arthur Ashe e sul Louis Armstrong, fuori prosegue il diluvio su New York.
AGGIORNAMENTO 1:51 – Assordante il rumore della pioggia che si abbatte sulle coperture dell’Arthur Ashe e del Louis Armstrong. Acquazzone incessante a New York.
AGGIORAMENTO 1:43 – Diluvio a Flushing Meadows. Nessuna ripresa del gioco prevista per almeno un’altra ora sui campi esterni.
AGGIORAMENTO 1:34 – Si continua a giocare solo su Arthur Ashe e Louis Armstrong. Gauff conduce 4-2 su Sonmez al primo set, mentre Vallejo è a un game da conquistare il primo parziale contro Monfils.
AGGIORNAMENTO 1:24 – Continua a piovere a New York. Non si giocherà prima delle 2:15 ora italiana sui campi scoperti.
AGGIORNAMENTO 1:15 – Non si giocherà prima delle 1:45 ora italiana nei campi esterni. La pioggia non si ferma sulla Grande Mela quindi lo stop potrebbe estendersi ulteriormente.
AGGIORNAMENTO 1:01 – Gael Monfils e Adolfo Vallejo in campo sul Louis Armstrong, secondo stadio con copertura a Flushing Meadows.
AGGIORNAMENTO 00:57 – Sul coperto dell’Arthur Ashe pronte a scendere in campo Coco Gauff e Zeynep Sonmez. A seguire Alexander Zverev contro Lorenzo Sonego
AGGIORNAMENTO 00:52 – Gioco fermo a New York. Si stima che non si giocherà per almeno un’altra ora.