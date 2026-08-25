Interrotta per pochi minuti Bellucci-Darderi a Winston-Salem: problemi al campo, la palla non rimbalza

Si sono visti campi in condizioni particolari, ma un caso come questo è più unico che raro: il match di secondo turno all’ATP 250 di Winston-Salem tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi è stato sospeso quando il milanese ha trovato un punto del campo, vicino al centro della linea di fondo, in cui la palla, semplicemente, non rimbalzava. Quando Bellucci si stava preparando a servire sull’1-1 dopo aver recuperato il break concesso in apertura, ha palleggiato prima di servire, e si è reso conto del ‘malfunzionamento’. Il tutto non una, ma ben due volte: sul 3-2 per Darderi nel secondo set, Bellucci ha trovato un altro punto ‘depresso’ nel campo, vicino alla riga del servizio destra rispetto alla sedia dell’arbitro.

Problemi al cemento

Il caso più recente di problemi a superfici di cemento (quelle più difficili da sbagliare), anche se non esattamente paragonabile, fu quello dell’ATP 250 di Napoli 2022. In quel caso, la parte autunnale della stagione ATP fu decisa piuttosto in ritardo, e l’organizzazione del torneo napoletano non fu in grado di fornire superfici consone in tempo per il torneo. Il fiasco fu riparato prendendo in prestito un campo già pronto da Firenze, che aveva ospitato a sua volta un ATP 250 d’eccezione nel 2022, ma effettivamente in si trattava di un torneo alla ‘prima volta’.

L’appuntamento in North Carolina prima dello US Open è una tradizione decennale, per cui salta all’occhio un difetto al campo di questo tipo. Fortunatamente per giocatori e organizzatori, i tecnici del campo sono riusciti ad applicare una riparazione alla zona di fondo campo in maniera piuttosto rapida, permettendo al gioco di riprendere dopo 5/6 minuti di pausa. Nel secondo caso, sembrava avessero fatto anche più in fretta, prima di allungare il cambio campo sul 5-4 per Darderi nel secondo set. Da quel momento in avanti, il problema è sembrato risolto, o almeno rattoppato così da permettere al resto del programma di proseguire.