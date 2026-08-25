US Open 2026, buona la prima per Monfils-Svitolina: ora possibile sfida contro Djokovic-Sabalenka

Buona la prima per Gael Monfils e Elina Svitolina nell’esordio al doppio misto dello US Open 2026. La coppia franco-ucraina ha avuto la meglio sul giovane duo composto da Felix Auger-Aliassime e Alexandra Eala per 4-1 4-1 in soli 40 minuti di gioco. Una partita fugace, con un copione ben definito fin dall’inizio che ha soprattutto fatto emergere la grande chimica tra i due sposi. Perfetti nel servizio tanto quanto in risposta, Monfils e Svitolina hanno concesso solamente il primo game del primo set agli avversari prima di inanellare quattro giochi consecutivi, conditi da ben due break e un set.

Poco c’è stato da fare per Eala e Auger nella seconda frazione: coesione, stabilità e intesa sono stati i fattori cruciali che hanno permesso ai rivali di indirizzare la sfida a loro favore. Difficile essere più coppia — anche se in campo — di chi condivide tutto anche fuori dalle linee di gesso. Per Monfils (alla sua ultima apparizione allo US Open prima del ritiro) e Svitolina, il tabellone del misto ha riservato loro una sorpresa già al round successivo. I due sfideranno infatti la coppia vincente tra Katerina Siniakova/Henry Patten e il duo delle meraviglie composto dalla numero 1 WTA Aryna Sabalenka e il 24 volte campione Slam maschile Novak Djokovic. Se i due grandi del tennis dovessero passare il turno (cosa assai probabile), bisognerà preparare i popcorn per i quarti di finale.