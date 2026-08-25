Tsitsipas, la ricerca delle certezze perdute: “È stato un periodo difficile”

Stefanos Tsitsipas si prepara ad affrontare lo US Open con l’obiettivo di ritrovare quelle certezze che ha perso nel corso di una stagione che, ancora una volta, non è stata positiva. Il greco ha parlato delle difficoltà vissute e del momento delicato della sua carriera.

Il classe 1998 ha riflettuto sull’ennesima annata complicata, soffermandosi anche sui risultati ottenuti e sulle sconfitte incassate: “Quest’anno ho ottenuto alcune buone vittorie, ma ho anche perso contro giocatori che quattro o cinque anni fa non mi avrebbero mai sconfitto”.

Una considerazione significativa da parte di un tennista che sta cercando di cambiare il proprio approccio, dentro e fuori dal campo. Tsitsipas ha poi analizzato l’irregolarità mostrata durante i match: “Questa incostanza nelle mie prestazioni è molto preoccupante”.

“Gli ultimi otto-dieci mesi sono stati piuttosto difficili”, ha raccontato Tsitsipas, spiegando come alcune modifiche abbiano portato benefici sotto determinati aspetti, ma anche fatto perdere qualcosa sotto altri. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è stato quello legato all’attrezzatura: “Per tutta la mia carriera sono sempre stato molto fedele al mio materiale”. Negli ultimi mesi, però, il greco ha deciso di sperimentare due telai differenti, una scelta che ha contribuito a rendere più complicata la ricerca della continuità.