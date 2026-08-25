Passaro convince e supera Gill: vittoria in due set nelle qualificazioni dello US Open

Francesco Passaro supera il primo turno delle qualificazioni dello US Open. L’azzurro classe 2001 batte il britannico Felix Gill in due set con il punteggio di 7-6(3), 6-2, al termine di una prestazione convincente.

Il venticinquenne perugino parte con il piede giusto trovando una buona fluidità di gioco e un buon rendimento al servizio, chiudendo il match con 9 ace contro gli 0 dell’avversario. Il primo set è equilibrato e si decide al tie-break, dove l’italiano riesce a imporsi per 7-3. Nel secondo parziale Passaro prende il controllo del match, piazza i break necessari e chiude sul 6-2. L’azzurro sfrutta 2 delle 6 palle break avute a disposizione, mentre Gill non riesce a trasformare nessuna delle 2 occasioni concesse. Una vittoria meritata per Passaro, che supera così il primo ostacolo del torneo newyorkese.

Perdono invece Raul Brancaccio e Stefano Travaglia. Il primo viene sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 6-2, 6-1, mentre Travaglia cede al britannico Harry Wendelken al termine di una partita combattuta: 4-6, 6-3, 3-6 il risultato finale. Eliminato anche Stefano Napolitano, che si arrende in due set allo statunitense Mackenzie McDonald