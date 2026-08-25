Federer in conferenza: “Non volevo partecipare solo agli Slam”

Roger Federer è tornato in campo sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows per un allenamento con Lorenzo Musetti. Prima di scendere in campo con il carrarino, la leggenda svizzera ha parlato in conferenza stampa anche del calendario della stagione.

Il cinque volte campione degli US Open ha raccontato come, nel corso della sua carriera, abbia sempre cercato di gestire con attenzione la propria programmazione: “Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di avere una buona programmazione, pur con le pause”.

Federer si è poi soffermato sulla partecipazione ai Masters 1000, tema di cui si è discusso molto nelle ultime settimane e sul quale diversi tennisti hanno espresso la propria opinione: “Con i Masters 1000 a due settimane dallo Slam ora è molto più complicato, io sono felice di essermi presentato ovunque. Non volevo partecipare solo agli Slam”.

Sul tema delle partecipazioni, l’ex numero uno al mondo ha sottolineato anche l’importanza di fare delle scelte in base alle proprie priorità: “Credo che sia importante dare la priorità a ciò che conta davvero per te”.

Con queste dichiarazioni Federer ha spiegato l’importanza che aveva per lui disputare anche gli altri grandi tornei del circuito e non concentrarsi esclusivamente sugli Slam. Una scelta che, secondo l’ex numero uno al mondo, oggi può risultare più complicata proprio per la vicinanza tra alcuni eventi e gli appuntamenti del Grande Slam, come dimostrano le rinunce di diversi tennisti ai tornei che precedono gli US Open.