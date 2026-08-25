Sonego parte con una vittoria a Winston-Salem: battuto Herbert

Mentre a New York sono in corso le qualificazioni degli US Open, Lorenzo Sonego prepara l’ultimo Slam della stagione scendendo in campo all’ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista torinese supera Pierre-Hugues Herbert al termine di una sfida combattuta, chiusa con il punteggio di 7-6(4)/4-6/6-3.

Sonego avrebbe dovuto affrontare Vit Kopriva, ma il forfait dell’ultimo momento ha modificato il suo esordio nel torneo, con Herbert a prendere il posto dell’avversario inizialmente previsto. L’azzurro parte bene e riesce a conquistare il primo set al tie-break, ma nel secondo parziale concede qualcosa in più al francese e finisce per cedere 6-4. Nel terzo Sonego ritrova maggiore solidità e, dopo una fase molto equilibrata, riesce a piazzare l’allungo decisivo. Un break arrivato nel finale gli permette di chiudere la partita e staccare il pass per il turno successivo.

Adesso Sonego affronterà Adrian Mannarino, testa di serie numero 9 del torneo. Un impegno decisamente più complicato per il torinese, che proverà a sfruttare Winston-Salem per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento di New York. Nella giornata di oggi spazio anche al derby tutto italiano tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi, che si sfideranno a Winston-Salem per un posto nel turno successivo.