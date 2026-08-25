Sinner al J Medical, ulteriori controlli al ginocchio destro

Mattinata di controlli per Jannik Sinner, che è arrivato al J Medical di Torino per effettuare ulteriori visite al ginocchio destro. Il numero uno del mondo – dopo la decisione di saltare lo US Open e di non difendere la finale del 2025 – sta proseguendo la riabilitazione in attesa di tornare in campo per allenarsi al 100% dell’intensità. L’ultimo match risale alla finale di Wimbledon (12 luglio) e l’obiettivo diventa arrivare pronti per la tournée asiatica con l’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.

Le parole di Sinner dopo il forfait allo Us Open

“Anche se ho lavorato duramente con la mia squadra e il mio staff medico, ora abbiamo dovuto prendere la difficile decisione che non sarò in grado di competere agli US Open quest’anno. Siamo tornati in campo a Montecarlo negli ultimi due giorni e ci siamo resi conto che ho ancora bisogno di più tempo per riprendermi dal mio problema al ginocchio destro”, aveva scritto su Instagram l’altoatesino dopo la decisione di saltare Flushing Meadows