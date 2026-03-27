Sabalenka, il 2026 è già da record: solo Rybakina è riuscita a toglierle dei set

Nella notte italiana è arrivata una vittoria fantastica per Aryna Sabalenka che ha battuto la numero 2 del mondo Elena Rybakina ed è volata in finale nel WTA 1000 di Miami 2026. 6-4 6-3 il punteggio in favore della bielorussa, che in un’ora e 18 minuti ha messo a referto la sua undicesima vittoria consecutiva. Inoltre, per la numero uno del mondo si tratta della quinta finale di fila raggiunta: WTA Finals 2025 e poi quest’anno il WTA 500 di Brisbane, l’Australian Open e i WTA 1000 di Indian Wells e Miami. In finale in Florida Sabalenka affronterà la padrona di casa Coco Gauff, reduce dalla vittoria per 6-1 6-1 ai danni della ceca Karolina Muchova. Perfetta parità nei precedenti tra le due giocatrici: 6 vittorie per la bielorussa, altrettante per la statunitense.

Sabalenka, stagione dominante

Si può dire che nel 2026 la numero uno del mondo stia giocando al massimo del suo livello. Lo certificano i dati: in questa stagione ha ottenuto 22 vittorie su 23 partite disputate, per un totale 45 set vinti e solo 3 persi sui 48 disputati. La sua kriptonite si chiama Elena Rybakina, unica giocatrice in grado di strapparle almeno un set in. Nella finale del Major australiano la kazaka ha trionfato in tre set, mentre nel deserto californiano è stata Aryna a portarsi a casa il trofeo con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(6), lasciando per strada il terzo set della sua incredibile stagione.