United Cup 2026: la Polonia è campionessa, Svizzera battuta 2-1 in finale

La Polonia conquista la United Cup 2026 superando la Svizzera per 2-1 nel tie della finale e alza per la prima volta il trofeo dopo due finali consecutive perse nelle edizioni precedenti. La sfida si era aperta con il successo di Belinda Bencic, autentica trascinatrice della nazionale elvetica: la numero uno svizzera ha chiuso imbattuta il suo percorso nella competizione imponendosi con una prestazione di altissimo livello su Iga Swiatek, numero 2 del mondo, rimontata con il punteggio di 3-6 6-0 6-3.

La reazione polacca non si è fatta attendere. Il team guidato da Mateusz Terczynski ha trovato il punto del pareggio grazie a Hubert Hurkacz, che dopo quasi due ore di battaglia ha superato Stan Wawrinka per 6-3 3-6 6-3 in un match molto equilibrato, deciso davvero su pochi punti.

Il titolo si è deciso nel doppio misto, dove la coppia formata da Katarzyna Kawa e Jan Zielinski ha completato la rimonta imponendosi per 6-4 6-3 su Bencic e Paul, regalando alla Polonia il punto decisivo e la vittoria nella competizione.

IL PERCORSO

Dopo due finali consecutive perse, nel 2025 contro gli Stati Uniti e nel 2024 contro la Germania, la Polonia riesce finalmente a salire sul gradino più alto del podio. Un percorso autoritario quello dei polacchi, che avevano dominato il Gruppo F battendo sia la Germania che l’Olanda con un netto 3-0, per poi superare nei quarti l’Australia padrona di casa e in semifinale gli Stati Uniti.

Decisiva, soprattutto nelle fasi finali, la solidità del doppio Kawa-Zielinski, sempre vincente nei quarti, in semifinale e in finale, e il ritorno ad altissimo livello di Hubert Hurkacz dopo l’infortunio. Una rimonta dal tie iniziale di 0-1 che rende il trionfo ancora più significativo: la Polonia è campionessa della United Cup 2026.