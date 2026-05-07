Chi è Mpetshi Perricard, avversario di Musetti al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026

Sarà Giovanni Mpetshi Perricard l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il francese si è imposto in tre set sul britannico Jacob Fearnley, raggiungendo il nono secondo turno in un 1000 in carriera. L’azzurro guida i testa a testa 4-1, ma l’ultimo confronto — all’ATP 250 di Bruxelles lo scorso anno — è proprio l’unico trionfo del francese tra i due.

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Chi è Mpetshi Perricard

Nato a Lione nel giugno del 2003, Giovanni è un ragazzone di 203 cm per 98 kg, cresciuto con la racchetta in mano fin da piccolo. Lo sport ha da sempre fatto parte della sua vita: papà ex calciatore e mamma cestista, lui scelse invece la pallina gialla. È atterrato nel tour senza bussare e, fin dai livelli junior, ha iniziato a farsi notare: finale al Roland Garros junior 2021, prima di esplodere poi definitivamente nel circuito maggiore nel 2024. Ha iniziato con uno storico di ben sei vittorie e solamente una sconfitta contro avversari Top 20 e un record di cinque successi a zero se parliamo di finali Challenger. Il suo miglior risultato è arrivato all’ATP 500 di Basilea, dove ha preso di forza il titolo senza perdere neanche un set (60 game su 60 vinti al servizio), battendo avversari come Holger Rune e Felix Auger-Aliassime. Attualmente alla posizione numero 58 del ranking, ha raggiunto il suo picco come numero 29 del mondo a febbraio del 2025.

Stile di gioco

Stazza e fisico suggeriscono da senza altri dettagli quale possa essere la caratteristica più temibile del transalpino: la battuta. Non a caso è suo il servizio più veloce della storia di Wimbledon: ben 246 km/h nel match del 2025 contro Taylor Fritz. È uno di quei giovani della nuova generazione a cui piacciono gli scambi corti, rapidi, per una costruzione del punto da chiudere con servizio e dritto. Sebbene il suo gioco si sposi perfettamente con il veloce, Perricard ama tutte le superfici indistintamente e, anzi, ha come torneo preferito il Roland Garros, per ovvia influenza del suo idolo, Rafael Nadal. Ciò che stupisce del suo gioco tipico dei caccia bombardieri statunitensi anni 90′ è il suo rovescio a una mano, atipico non solo rispetto ai suoi coetanei, ma soprattutto per la sua statura e il suo credo tennistico. Un colpo piatto, forte e più efficace che bello esteticamente. Un giocatore ostico, che, se ti mette nella sua morsa, ti rende dura la vita. Musetti sa come batterlo, l’ha già fatto in passato. E se il match dovesse indirizzarsi verso una battaglia di rovesci, il carrarino potrà dire la sua, eccome.