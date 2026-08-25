US Open 2026, niente favola per Djokovic e Sabalenka: Patten e Siniakova rovinano la festa

Si spegne subito il sogno di Novak Djokovic e Aryna Sabalenka nel doppio misto dello US Open 2026. La coppia delle meraviglie saluta Flushing Meadows già all’esordio, battuta da Henry Patten e Katerina Siniakova ed per 1-4 4-2 10-2 in 54 minuti di gioco. Un risultato a sorpresa per il duo numero 1 del tabellone, costretto a lasciare prematuramente una competizione in cui partiva inevitabilmente tra i grandi favoriti.

Djokovic e Sabalenka avevano acceso l’entusiasmo del pubblico di New York ancora prima di scendere in campo, con la curiosità di vedere all’opera insieme due dei giocatori più vincenti e carismatici del circuito. “Io e Djokovic puntiamo al titolo”, aveva detto la bielorussa. Poi Il campo ha parlato, raccontando una storia diversa. Ad avere la meglio, alla fine, è stata la maggiore solidità e intesa di Siniakova e Patten.

Niente super sfida, dunque, contro Gael Monfils ed Elina Svitolina. Saranno Siniakova e Patten a trovare sulla propria strada i due sposi, accreditati nel main draw tramite wildcard e vittoriosi all’esordio contro Felix Auger-Aliassime e Alexandra Eala. Per Djokovic e Sabalenka, invece, l’avventura nel misto finisce prima del previsto. Entrambi potranno ora concentrare tutte le energie sul singolare, vero grande obiettivo della loro permanenza nella Grande Mela. Certo è che l’esordio a Flushing Meadows poteva di certo essere più brillante.