Monfils, 40 anni e non sentirli: batte Vallejo e fa la storia allo US Open

Quaranta anni e ancora protagonista a New York. Gael Monfils festeggia il compleanno nel modo migliore, battendo Adolfo Daniel Vallejo al primo turno dello US Open con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Il francese ha avuto bisogno di un set per entrare pienamente in partita, ma dal secondo parziale ha cambiato ritmo, prendendo progressivamente il controllo dell’incontro. Dopo il 2-6 iniziale, Monfils ha concesso appena tre game nei successivi tre set, chiudendo la partita con un netto 6-0.

Un successo che entra nella storia dello US Open. Monfils, infatti, diventa il giocatore più anziano a vincere un match di singolare nel tabellone principale del torneo dai tempi di Jimmy Connors nel 1992, riuscendoci proprio nel giorno del suo 40° compleanno.

Un risultato particolarmente significativo per il francese, che aveva già mostrato buoni segnali in questa edizione dello Slam newyorkese nel doppio misto, dove insieme a Elina Svitolina è arrivato fino alle semifinali. Un risultato che, per quanto ottenuto in una specialità diversa dal singolare, aveva dato indicazioni positive sulla sua condizione.

Ora al prossimo turno il francese dovrà vedersela contro Learner Tien, che a sua volta ha battuto il portoghese Nuno Borges.