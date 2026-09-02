Berrettini-Navone in tv, orario e diretta streaming secondo turno US Open 2026

Matteo Berrettini trova Mariano Navone al secondo turno dello US Open 2026. Il tennista romano, dopo il successo all’esordio su Stan Wawrinka, se la vedrà con il protagonista dell’eliminazione al primo turno di Novak Djokovic. Favorito Berrettini, per status e per adattamento alla superficie, che non è la preferita dell’esperto terraiolo argentino. Berrettini-Navone sarà la terza partita partita dalle 17:00 italiane (11:00 ora locale) sul Court 12. “The Hammer” scenderà in campo al termine dei match tra Parry – Cirstea e Etcheverry – Fearnley.

Berrettini-Navone, dove seguirla in tv

Lo US Open 2026 è in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno quindi queste le modalità per seguire Berrettini-Navone in tv, match valido per il secondo turno dello US Open 2026. Tra i due ci sono tre precedenti con il bilancio a favore dell’italiano (2-1), tuttavia l’argentino ha vinto l’incrocio più recente (primo turno del Masters 1000 di Montreal 2026).