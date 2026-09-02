Nardi: “È stato un anno difficile. Ora recuperare e tornare più forte”

Luca Nardi torna a parlare dopo il ritiro nelle qualificazioni dello US Open. A una settimana dalla partita contro Federico Cinà, il tennista italiano ha scritto un post sui social per aggiornare i suoi tifosi sulle sue condizioni.

Il pesarese si era ritirato lo scorso 25 agosto nel derby contro Cinà, fermandosi al secondo set dopo appena tre game. Un altro problema fisico in una stagione già difficile per il classe 2003.

“È stato un anno difficile, con molte difficoltà e più tempo lontano dal campo di gioco di quanto avrei voluto”, ha scritto Nardi. Il tennista ha poi parlato del nuovo infortunio: “Purtroppo, New York è finito con un’altra lesione”. Nardi nonostante la sfortuna vuole però guardare avanti: “È ora di recuperare e tornare più forte”.

Infine, il ringraziamento agli sponsor e a chi continua a stargli vicino: “Grazie ai miei sponsor e a tutti coloro che continuano a sostenere me in tutto questo. Significa molto”.

Ora per Nardi ci sarà da recuperare dal nuovo problema e provare a tornare in campo il prima possibile.