Musetti, buone sensazioni allo US Open: “Non pensavo di stare così bene”

Dopo la vittoria al primo turno dello US Open contro il britannico Arthur Fery, Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa. Il classe 2002 ha ripercorso una stagione condizionata dagli infortuni, soffermandosi anche sulla sua attuale condizione fisica e su un’annata finora particolare.

Il carrarino ha parlato degli infortuni che lo hanno perseguitato durante questo anno raccontando le difficoltà incontrate nel trovare continuità: “Ho dovuto fare i conti con numerosi infortuni quest’anno. In questi mesi è stato frustrante per me ripartire e poi fermarmi di nuovo, ripartire e poi fermarmi ancora”.

Parole che raccontano la frustrazione vissuta da Musetti, costretto anche a interrogarsi sulle possibili cause dei continui problemi fisici: “Ho passato diverso tempo a riflettere per capire quale fosse il problema. O meglio, non è stato facile individuare una causa precisa”.

Ora, però, il carrarino guarda al presente con maggiore fiducia ed è soddisfatto delle sensazioni ritrovate: “Sono davvero contento di essere tornato fisicamente. Devo dire la verità, non pensavo di rientrare e di sentirmi così bene fin da subito”. Poi aggiunge: “A volte serve tempo per trovare certi dettagli nel proprio corpo”.

L’ex numero 5 del mondo, forte della vittoria al primo turno e delle buone sensazioni ritrovate, sfiderà al prossimo turno l’australiano Dane Sweeny.