Khachanov non perdona Kyrgios: “Prima attaccava Sinner, ora gli si è ritorto contro”

Dopo essere risultato positivo alla benzoilecgonina, un metabolita della cocaina, e le dichiarazioni di alcuni tennisti, tra cui Stefanos Tsitsipas, anche Karen Khachanov ha deciso di dire la sua sulla vicenda che ha coinvolto Nick Kyrgios le scorse settimane.

Il tennista russo, ex numero 8 del mondo, ha criticato duramente l’australiano, facendo riferimento anche ai suoi comportamenti e alle numerose polemiche che lo hanno coinvolto nel corso degli anni. Tra queste, i celebri attacchi rivolti a Jannik Sinner sui social nel 2025, quando l’altoatesino era stato sospeso per il caso della positività al Clostebol.

“Kyrgios? L’anno scorso twittava contro Sinner. Cosa c’è da dire? Si raccoglie ciò che si semina…”, ha dichiarato Khachanov in conferenza stampa.

L’argento olimpico di Tokyo ha poi rincarato la dose: “Ha sempre amato sparare m***a sulla gente e ora gli si è ritorto contro”.

Una vicenda che continua a far discutere e che, dopo le parole di Khachanov, aggiunge un altro capitolo al controverso rapporto di Kyrgios con il mondo del tennis.