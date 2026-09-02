US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 3 settembre con Bellucci

Programma, orario e ordine di gioco della quarta giornata di main draw dello US Open 2026. Mattia Bellucci se la vedrà sull’Arthur Ashe Stadium con il beniamino di casa Taylor Fritz, numero 9 del tabellone. Chiude il programma sul campo principale Alexander Zverev contro Quentin Halys. Sul Louis Armstrong Felix Auger-Aliassime apre la giornata contro Karen Khachanov.
IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIOVEDI 3 SETTEMBRE (Arthur Ashe e Louis Armstrong)
Arthur Ashe Stadium
Ore 17:30 Osaka (13) – Siniakova
A seguire Fritz (9) – Bellucci
Non prima dell’1:00 Badosa – Gauff (4)
A seguire Zverev (1) – Halys
Louis Armstrong Stadium
Ore 17:00 Auger-Aliassime (3) – Khachanov
A seguire Oliynykova – Eala (17)
Non prima dell’1:00 Monfils – Tien (14)
A seguire Bouzas Maneiro – Rybakina (2)