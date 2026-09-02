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US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 3 settembre con Bellucci

By Giacomo Nicotera
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Mattia Bellucci a Halle
Mattia Bellucci - Foto Mathias Schulz/ZUMA

Programma, orario e ordine di gioco della quarta giornata di main draw dello US Open 2026. Mattia Bellucci se la vedrà sull’Arthur Ashe Stadium con il beniamino di casa Taylor Fritz, numero 9 del tabellone. Chiude il programma sul campo principale Alexander Zverev contro Quentin Halys. Sul Louis Armstrong Felix Auger-Aliassime apre la giornata contro Karen Khachanov.

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IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIOVEDI 3 SETTEMBRE (Arthur Ashe e Louis Armstrong)

Arthur Ashe Stadium

Ore 17:30 Osaka (13) – Siniakova

A seguire Fritz (9) – Bellucci

Non prima dell’1:00 Badosa – Gauff (4)

A seguire Zverev (1) – Halys

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00 Auger-Aliassime (3) –  Khachanov

A seguire Oliynykova – Eala (17)

Non prima dell’1:00 Monfils – Tien (14)

A seguire Bouzas Maneiro – Rybakina (2)

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