US Open 2026, vittorie storiche per Navone: battuti i finalisti dello stesso Slam ai primi due turni

Mariano Navone ha interrotto la cavalcata di Matteo Berrettini allo US Open 2026 prima di quanto si augurasse il pubblico italiano. Con questa vittoria, l’argentino ha scritto una piccola pagina di storia del tennis. Difatti, come riportato su X da Luca Brancher, Navone ha eliminato uno dopo l’altro i due finalisti dello stesso Slam. Si tratta di Wimbledon 2021, quando Berrettini divenne il primo italiano di sempre a giocare la finale dei Championships ma dovette arrendersi a Novak Djokovic con lo score di 6-7(4) 6-4 6-4 6-3.

Navone ha esordito a New York eliminando proprio Djokovic – sancendo anche l’uscita dell’ultimo Big Three dalla Top 10 dopo quasi 24 anni – per poi avere la meglio sull’italiano. È la prima volta dal Roland Garros 2008 che lo stesso giocatore riesce ad eliminare i due finalisti di uno Slam ai primi due turni di un altro Major. Sulla terra rossa di Parigi ci riuscì Nikolay Davydendko che ebbe la meglio su Thomas Johansson all’esordio e poi si prese lo scalpo di Marat Safin al secondo turno. Johansson e Safin si erano contesi l’Australian Open 2002, con il titolo che andò allo svedese al termine della rimonta (3-6, 6-4, 6-4, 7-6(4)) che gli valse il primo ed unico titolo Slam della carriera.