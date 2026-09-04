US Open 2026: Alcaraz vince e ritocca ancora i suoi record, eguagliato Djokovic

Carlos Alcaraz non sembra volersi fermare: dall’inizio dello US Open 2026 ha già aggiornato i propri record due volte. Se le vittorie di primo e secondo turno su Roman Safiullin e Jaime Faria, infatti, lo avevano proiettato al secondo posto di sempre per percentuale di vittorie Slam, quella su Ybing Wu al terzo turno lo ha portato ad eguagliare un record di Novak Djokovic.

Raggiunto Djokovic

Lo spagnolo vanta ora un record i 27-3 nello Slam statunitense, con l’ultima sconfitta che risale dal secondo turno dell’edizione 2024 quando un ottimo Botic van de Zandschulp ebbe la meglio. Analizzando il dato, si evince che Alcaraz ha una percentuale di vittorie del 90% allo US Open. Tra i giocatori in attività soltanto Novak Djokovic vanta una percentuale di successi pari o superiore al 90% in un singolo evento del Grande Slam. Nel caso di “Nole” si tratta dell’Australian Open, torneo nel quale il serbo si attesta al 90.4%.

Alcaraz non è lontano dalla soglia del 90% nemmeno al Roland Garros e a Wimbledon. Sulla terra di Parigi ha una percentuale di vittorie dell’89.3%, frutto di 25 vittorie e 3 sconfitte; sull’erba di Londra, invece, si ferma all’88.9% grazie alle 24 vittorie in carriera, a fronte di sole 3 sconfitte anche in questo caso. Lontano da queste vette, ma pur sempre sopra all’80% il rendimento del murciano all’Australian Open: 81.8% (18-4).