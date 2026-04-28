Musetti abbandona Madrid: “Fatto scelte sbagliate, non sono mai riuscito ad entrare in partita”

“Non sono mai riuscito ad entrare in partita a livello di sensazioni ed è stato merito anche di Jiri (Lehecka ndr.). Sono stato poco lucido nei momenti importanti e ho fatto sempre scelte sbagliate. Il piano tattico lo avevamo, ma non l’ho applicato sempre. Ero in fiducia e c’era la voglia e l’entusiasmo di fare bene, ma non sono riuscito a reagire alle brutte sensazioni che ho sentito dai primi game”. Così Lorenzo Musetti, in zona mista, dopo la sconfitta con Jiri Lehecka – 6-3 6-3 – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. “Sul 3-3 0-40 lui ha messo cinque prime di fila, ma ho avuto altre occasioni nel secondo set dove non sono riuscito a rispondere in maniera convinta. Le mie scelte sbagliate hanno fatto prendere tanta fiducia a Jiri”, prosegue il carrarino, che si presenterà agli Internazionali d’Italia da semifinalista in carica e con uno score di 4 vittorie e 3 sconfitte su terra nel 2026: “Da Barcellona a Madrid ho fatto dei passi in avanti e devo portarmi le cose positive a Roma, dove cambieranno le condizioni e avrò anche il supporto del pubblico. Spero di far divertire gli spettatori e di godermi il Foro Italico”.