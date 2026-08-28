US Open 2026: regalo di benvenuto da 3.500 dollari per tutti i giocatori

Un regalo di benvenuto da 3.500 dollari per contribuire alle spese sostenute durante la permanenza a New York. È l’iniziativa riservata dagli organizzatori degli US Open a tutti i giocatori impegnati nell’edizione 2026, compresi quelli che hanno preso parte alle qualificazioni.

Al loro arrivo nella Grande Mela, i tennisti hanno ricevuto un credito Uber del valore di 2.500 dollari, utilizzabile sia per gli spostamenti in città sia per ordinare e farsi consegnare i pasti. Al pacchetto è stata aggiunta una carta regalo American Express da 1.000 dollari, che i partecipanti potranno spendere nel corso del soggiorno.

Obiettivo alleggerire impatto economico

L’iniziativa punta ad alleggerire l’impatto economico della partecipazione al torneo, particolarmente rilevante per i giocatori con una classifica più bassa. Trasporti, pernottamenti, pasti e compensi destinati agli staff possono infatti incidere in maniera significativa sui bilanci degli atleti, soprattutto quando la permanenza a New York si protrae per diverse settimane. La scelta di estendere i benefit anche ai partecipanti alle qualificazioni rappresenta quindi un sostegno concreto per chi dispone di minori risorse economiche rispetto alle stelle del circuito.

Montepremi record

Il contributo si aggiunge al montepremi record previsto per l’edizione 2026. La United States Tennis Association ha infatti stanziato complessivamente 108 milioni di dollari, il 20% in più rispetto ai 90 milioni del 2025. I vincitori dei due tornei di singolare riceveranno 5,5 milioni ciascuno, mentre la sola partecipazione al primo turno del tabellone principale garantirà 140.000 dollari. Anche chi viene eliminato al primo turno delle qualificazioni incasserà 32.000 dollari. Misure attraverso le quali lo Slam statunitense intende rispondere alle richieste dei giocatori per una distribuzione più ampia dei ricavi e una maggiore tutela economica.