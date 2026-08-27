Qualificazioni US Open 2026: Stefanini in main draw a New York per la prima volta in carriera

Lucrezia Stefanini supera anche la 2009 statunitense Julieta Pareja (6-4 6-3 in 1 ora e 41 minuti) e supera le qualificazioni dello US Open 2026, accedendo così al tabellone principale. La tennista classe ’98 non si era mai qualificata per lo Slam statunitense, centrando così l’accesso in tabellone in ognuno dei quattro Major. La tennista toscana ritrova uno Slam che mancava dal Roland Garros 2025, in stagione non aveva superato il secondo turno di qualificazioni in nessuno dei tre Slam disputati. Un ottimo rendimento per Stefanini nel corso dell’estate: vittoria dell’ITF M100 di Cary e qualificazioni superate sia al WTA 1000 di Toronto che al pari categoria di Cincinnati.

Con l’ingresso nel tabellone della tennista fiorentina, sale a tre il contingente azzurro. Oltre a Jasmine Paolini, che sarà testa di serie numero 19 del tabellone femminile, infatti anche Elisabetta Cocciaretto era già presente di diritto al primo turno dello US Open. Per conoscere l’avversaria di Stefanini, rimane da attendere che l’organizzazione collochi in tabellone le tenniste vincitrici del terzo turno di qualificazioni.