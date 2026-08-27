Tabellone femminile US Open 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone femminile dello US Open 2026. Il quarto Slam dell’anno prenderà il via il 30 agosto e si chiuderà il 13 settembre. La campionessa in carica Aryna Sabalenka, ancora a secco di Major nel 2026, difenderà il titolo come numero 1 del seeding. A seguire Elena Rybakina (2) e Jessica Pegula (3). Queste quattro giocatrici, assieme a Coco Gauff, si contenderanno il numero 1 nel ranking WTA al termine del torneo. Solamente una azzurra presente tra le migliori teste di serie del torneo: Jasmine Paolini (19), che a Flushing Meadows non è mai andata oltre gli ottavi di finale.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Sabalenka vs Osorio
Zarazua vs Q
Ito vs Selekhemeteva
Rakhimova vs (27) Krejcikova
(20) Chwalinska vs Townsend
Preston (WC) vs Parks
Vandewinckel vs Pliskova
Snigur vs (15) Shnaider
(11) Kostyuk vs Q
Stephens (WC) vs Tauson
Birrell vs Marcinko
Kessler vs (18) Alexandrova
(29) Li vs Ruzic
Gibson vs Vekic
Q vs Tararudee
Volynets vs (6) Noskova
(3) Pegula vs Ruse
Williams (WC) vs Kenin (WC)
Sawangkaew vs Udvardy
Zhang vs (31) Fernandez
(19) Paolini vs Erjavec
Q vs Yastremska
Golubic vs Parry
Grabher vs (16) Cirstea
(9) Svitolina vs Sierra
Joint vs Samsonova
Arango vs Wang
Blinkova vs (21) Kalinskaya
(26) Navarro vs Boisson
Q vs McNally
Lee (WC) vs Boulter
Kraus vs (7) Muchova
Parte bassa
(5) Andreeva vs Tjen
Q vs Lys
Bartunkova vs Sherif
Maria vs (30) Ostapenko
(24) Potapova vs Valentova
Q vs Jeanjean (WC)
Tagger vs Korpatsch
Krueger vs (10) Anisimova
(14) Jovic vs Frech
Linette vs Q
Oliynykova vs Brantmeier (WC)
Q vs (17) Ealaà
(28) Bejlek vs Bucsa
Kalinina vs Q
Kasatkina vs Badosa
Sonmez vs (4) Gauff
(8) Swiatek vs Wang
Podoroska vs Waltert
Q vs Stearns
Jacquemot vs (25) Bouzkova
(22) Keys vs Korneeva
Q vs Bondar
Q vs Qualificata Q
Putintseva vs (12) Bencic
(13) Osaka vs Zakharova
Cocciaretto vs Siniakova
Q vs Timofeeva
Quevedo vs (23) Mertens
(32) Sakkari vs Q
Starodubtseva vs Seidel
Vidmanova vs Bouzas Maneiro
Frodin (WC) vs (2) Rybakina