US Open 2026: Paolini cerca il rilancio, il possibile percorso dell’azzurra

Bentornata Jas. Assente da Wimbledon per un problema al piede sinistro, Jasmine Paolini tornerà finalmente in campo allo US Open 2026. L’azzurra ha vissuto un ultimo periodo tribolato, ma sembra aver riacquistato fiducia e tranquillità anche grazie al ritorno nel suo angolo di Marc Lopez. E chissà che proprio la nuova collaborazione avviata con l’allenatore iberico non possa portare a eguagliare (o migliorare) quei risultati raggiunti insieme nella primavera del 2025, quando trionfò agli Internazionali di Roma. Con l’intenzione di cancellare l’eliminazione al terzo turno dell’anno scorso, la toscana rientra a New York con voglia di tornare in alto. Il primo turno di Jas sarà contro la slovena Veronika Erjavec, mentre al secondo round una possibile qualificata o Dayana Yastremska. Al terzo turno iniziano i problemi con il possibile incrocio con Sorana Cirstea e agli ottavi di finale altra scomodissima cliente: Jessica Pegula. Quarti possibili con Elina Svitolina e agli ultimi due atti chi se non loro: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.

IL TABELLONE DI PAOLINI

Primo turno: Erjavec

Secondo turno: Qualificata / Yastremska

Terzo turno: Cirstea (16)

Ottavi di finale: Pegula (3) / Fernandez (31)

Quarti di finale: Muchova (7) / Svitolina (9)

Semifinale: Sabalenka (1)

Eventuale finale: Rybakina (2) / Gauff (4)