Tabellone maschile US Open 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone maschile dello US Open 2026. Il quarto Slam dell’anno prenderà il via il 30 agosto e si chiuderà il 13 settembre. Il campione in carica Carlos Alcaraz torna dopo più di quattro mesi di stop come numero 2 del seeding, mentre Alexander Zverev guida le teste di serie. Assente il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Flavio Cobolli (5), Lorenzo Musetti (13), Luciano Darderi (21) e Matteo Arnaldi (31) sono i quattro italiani presenti tra i migliori 32 del torneo.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
Zverev (1) – Sonego
Halys – Diaz Acosta
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Popyrin
Hanfmann – Tabilo (25)
Darderi (21) – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Royer
Sweeny – Moutet
Fery – Musetti (13)
Jodar (12) – Kokkinakis
Marozsan – Zheng
Svajda – Altmaier
Cerundolo – Ruud (19)
Bergs (31) – Taberner
De Jong – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Choinski – Van De Zandschulp
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – De Minaur (6)
Auger-Aliassime (3) – Hijikata
Burruchaga – Khachanov
Molcan – Bonzi
Giron – Buse (32)
Mensik (17) – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Mpetshi Perricard
Vallejo – Monfils
Borges – Tien (14)
Fritz (9) – Blanch
Bellucci – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Carabelli – Struff
Misolic – Cerundolo (24)
Blockx (28) – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Shang – Trungelliti
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Comesana – Cobolli (5)
Parte bassa
Medvedev (7) – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Gorzny – Collignon
Munar – Atmane
Shimabukuro – Rinderknech (26)
Vacherot (22) – Kovacevic
Majchrzak – Medjedovic
Vukic – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Damm – Tiafoe (11)
Nakashima (16) – Baez
Michelsen – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Merida – Fucsovics
Cilic – Rublev (23)
Etcheverry (27) – Kopriva
Landaluce – Qualifier/Lucky Loser (Q/LL)
Berrettini – Wawrinka
Navone – Djokovic (4)
Shelton (8) – Griekspoor
Dzumhur – Hurkacz
Kecmanovic – Shapovalov
Van Assche – Norrie (29)
Lehecka (18) – Carreno Busta
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Machac
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Kennedy
Tsitsipas – Fils (10)
Bublik (15) – Wolf
Tirante – Mannarino
Prizmic – Shevchenko
Qualifier/Lucky Loser (Q/LL) – Paul (20)
Arnaldi (30) – Duckworth
Wu – Walton
Faria – Brooksby
Safiullin – Alcaraz (2)