US Open 2026: Cobolli da numero 5, il possibile cammino del romano.

Dopo il sogno di Parigi e il rammarico di Londra, Flavio Cobolli è pronto per dare tutto nella città che non dorme mai. Allo US Open 2026 l’azzurro si presenta come numero 5 del seeding (come mai successo in carriera in un Major) e con le spalle larghe. Il resto del tour ha imparato a temerlo, non più come astro nascente in ascesa, ma come giocatore affermato e affamato da cui è meglio stare alla larga. Il romano aprirà il suo percorso a Flushing Meadows contro Francisco Comesana con cui c’è un precedente a favore dell’azzurro che risale agli Internazionali BNL d’Italia 2026, dove l’azzurro vinse 7-5 2-6 6-3. Cobolli potrebbe incrociare Lorenzo Musetti in una semifinale tutta azzurra.

IL TABELLONE DI COBOLLI

1° turno: Comesana

2° turno: qualificato/lucky loser

3° turno: Blockx (28)/Shang

Ottavi: Fritz (9)/Cerundolo (24)

Quarti: Auger-Aliassime (3)/Tien (14)

Semifinale: Zverev (1)/de Minaur (6)/Musetti (13)

Finale: Alcaraz (2)/Djokovic (4)