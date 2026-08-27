US Open 2026: Musetti per la rinascita, il possibile percorso del carrarino

Dopo aver saltato il Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti farà il suo ritorno in uno Slam allo US Open 2026. Il carrarino, numero 13 del tabellone, è pronto a scendere in campo sul cemento della Grande Mela, spinto dalla grande voglia di rivalsa. Una stagione iniziata nel migliore dei modi, aperta con il best ranking da numero 5 del mondo e un sogno all’Australian Open infrantosi sul più bello. Poi l’infortunio alla gamba nel match con Djokovic e il buio. Per Lorenzo ora è tempo di rinascita e quale miglior modo per ripartire se non dall’ultimo Major della stagione, nella città dove tutto è possibile. ‘Muso’ aprirà le danze contro Arthur Fery con cui non ci sono precedenti. Possibile derby con Luciano Darderi al terzo turno e sfida ad Alexander Zverev agli ottavi. Inoltre, Musetti potrebbe inscenare un altro derby con Flavio Cobolli in semifinale.

IL TABELLONE DI MUSETTI ALLO US OPEN 2026

1° turno: Ferry

2° turno: Sweeny (WC)/Moutet

3° turno: Darderi (21)/qualificato/lucky loser/Royer/qualificato/lucky loser

Ottavi: Zverev (1)/Tabilo

Quarti: de Minaur(6)/Jodar (12)

Semifinale: Auger-Aliassime (3)/Cobolli (5)

Finale: Alcaraz (2)/Djokovic(4)