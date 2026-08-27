Lewis Hamilton a lezione di tennis da Tiafoe (VIDEO)

A pochi giorni dall’inizio dello US Open 2026 e a poche settimane dal Gran Premio d’Italia di Formula 1, il mondo del tennis e quello del motorsport si incontrano nuovamente. Le due discipline, infatti, incrociano spesso le loro strade tra Jannik Sinner nominato “Friend of F1“, Carlos Alcaraz presente ai test prestagionali di Barcellona e Andrea Kimi Antonelli nel royal box di Wimbledon assieme a Roger Federer.

Il nuovo asse tennis-formula 1 riguarda il pilota Ferrari e sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e Frances Tiafoe. In un video pubblicato dal brand di abbigliamento “Lululemon”, infatti, si vede il pilota britannico in campo assieme al tennista statunitense. Tiafoe assume il ruolo di insegnante e spiega a Hamilton come eseguire correttamente il movimento per un dritto in topspin: dal basso verso l’alto, sfiorando la pallina. Non sorprende che il pilota impari rapidamente, riuscendo a metterne a segno tre di fila. “Niente male, Lewis Hamilton!“, esclama il finalista del Masters 1000 di Cincinnati nelle edizioni 2024 e 2026.