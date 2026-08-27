US Open 2026: Alcaraz non si allena per il secondo giorno consecutivo?

Carlos Alcaraz sembrerebbe aver rinunciato all’allenamento anche nella giornata di giovedì 27 agosto. Il campione in carica dello US Open avrebbe dovuto allenarsi alle 19:00 italiane sul Practice Court 1 ma si è cancellato dall’ordine di gioco. Fermo restando che il murciano potrebbe semplicemente riprogrammare la propria seduta di allenamento, sarebbe la seconda giornata consecutiva di inattività. Già mercoledì 26 agosto, all’indomani del doppio misto disputato con Serena Williams, Alcaraz aveva preferito non scendere in campo e prendere una giornata di riposo.

Il classe 2003 dovrebbe esordire al primo turno dello Slam newyorkese contro Roman Safiullin, ma è lecito avere qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche. Due giornate consecutive con cambio di programma potrebbero essere un vero campanello d’allarme, considerando anche che Alcaraz si era allenato sia prima della partenza per gli Stati Uniti che nei giorni antecedenti al doppio misto. Prima di scendere in campo assieme a Serena, infatti, l’attuale numero 3 del mondo aveva disputato alcuni set di allenamento ad alta intensità c0n avversari di livello, tra cui il neo-campione Masters 1000 Arthur Fils. In attesa di un’eventuale riprogrammazione, inizia a sorgere qualche dubbio sullo stato di salute del campione in carica.

AGGIORNAMENTO 19:30 – ESCLUSIVA: Alcaraz riprogramma il proprio allenamento indoor