Entry List Wta Singapore 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Singapore 2026, in programma dal 21 al 27 settembre su campi in cemento all’aperto. Tre top-10 arricchiscono il field di questo primo ‘500’ della stagione sul veloce asiatico. Si tratta delle due statunitensi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, e della russa Mirra Andreeva. Ma in generale è un’entry list di assoluto livello, con un cut-off di partenza all’interno della top-50 mondiale. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Singapore.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA SINGAPORE 2026
1 JESSICA PEGULA (USA) 3
2 MIRRA ANDREEVA 5
3 AMANDA ANISIMOVA (USA) 10
4 DIANA SHNAIDER 16
5 SORANA CIRSTEA (ROU) 17
6 ALEXANDRA EALA (PHI) 18
7 EKATERINA ALEXANDROVA 19
8 MAJA CHWALINSKA (POL) 21
9 ELISE MERTENS (BEL) 24
10 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 25
11 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 28
12 SARA BEJLEK (CZE) 29
13 ANN LI (USA) 30
14 MARIA SAKKARI (GRE) 33
15 JANICE TJEN (INA) 35
16 DONNA VEKIC (CRO) 36
17 XINYU WANG (CHN) 41
18 CLARA TAUSON (DEN) 42
19 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 46