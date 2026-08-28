Roddick punta su Alcaraz: “Può vincere lo US Open”

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo allo US Open dopo una lunga assenza dal circuito ATP. Lo spagnolo non gioca dalla scorsa partecipazione al torneo di Barcellona e, dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon, sarà particolarmente interessante vedere in quali condizioni si presenterà a New York. Il forfait di Jannik Sinner ha inoltre modificato gli equilibri del torneo, aprendo nuovi scenari.

L’assenza del murciano ha lasciato un grande vuoto nel mondo del tennis durante questi mesi. Sono pochi i giocatori che riescono infatti a combinare il successo ottenuto da Alcaraz con lo spettacolo che garantisce in campo. Il forfait di Jannik Sinner dallo US Open ha creato un’opportunità nel tabellone, ma pensare che Alcaraz possa rientrare dopo una così lunga assenza e conquistare nuovamente il titolo appare comunque un’incognita.

La previsione di Roddick

Nell’episodio del suo podcast Served by Andy Roddick, l’ex numero uno del mondo ha rivolto particolare attenzione al ritorno di Alcaraz. Secondo l’americano classe 1982, nonostante le difficoltà che lo spagnolo potrebbe incontrare, il cemento newyorkese potrebbe essere ancora una volta terreno fertile per le sue ambizioni. Roddick vede infatti Alcaraz tra i giocatori in grado di arrivare fino in fondo e giocarsi la vittoria finale. Il vincitore degli US Open 2003 ha poi sottolineato un aspetto in particolare: se il murciano riuscisse a superare positivamente i primi incontri, il suo percorso potrebbe cambiare completamente. Con qualche partita nelle gambe e maggiore fiducia, infatti, il torneo potrebbe aprirsi e, a quel punto, “può davvero succedere di tutto”.