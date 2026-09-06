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Jannik Sinner a Monza per seguire la Formula 1 (VIDEO)

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner - Foto Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner nel paddock di Monza. Il numero uno del mondo si trova in Brianza per seguire da vicino il Gran Premio di Monza, che scatterà alle 15.00 con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in terza e quarta posizione. Dalla pole position partirà l’Alpine di Pierre Gasly, davanti alla Mercedes di George Russell. Penalità per sostituzione delle componenti per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che partirà in ventesima posizione.

 

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