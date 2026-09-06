US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 7 settembre con Darderi e Zverev sull’Arthur Ashe

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 7 settembre allo US Open 2026. L’attenzione del tennis italiano sarà rivolta sull’Arthur Ashe Stadium, dove si sfideranno Luciano Darderi e Alexander Zverev per un posto ai quarti di finale. Sarà l’ultimo match in campo sul centrale, a seguire dopo il derby statunitense tra Coco Gauff e Iva Jovic, in programma all’01:00 della notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre.

A completare la giornata saranno gli altri ottavi di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile e della parte bassa di quello femminile. Torneranno in campo le sorprese Alexander Blockx e Francisco Cerundolo, proprio sull’Arthur Ashe, così come Iga Swiatek. È nel femminile che ci sarà la sfida con maggiore star power del secondo lunedì di torneo: non prima delle 20:30, sul Louis Armstrong stadium, si sfideranno Elena Rybakina e l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka, con la kazaka ancora favorita per conquistare a sua volta il primo posto della classifica.

Il programma completo

ARTHUR ASHE STADIUM

17.30 – (8) Swiatek vs Zheng

19:00 – (24) Cerundolo vs (28) Blockx

01.00 – (14) Jovic vs (4) Gauff

a seguire – (1) Zverev vs (21) Darderi

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

17.00 – (5) Andreeva vs (24) Potapova

a seguire – da decidere

20.30 – (13) Osaka vs (2) Rybakina

22.00– Khachanov vs (14) Tien

GRANDSTAND

17.00 – da decidere

a seguire – da decidere

a seguire – da decidere

non prima delle 22.30 – Gea vs van de Zandschulp