Cobolli è arrivato a Parigi: iniziano settimane chiave per inseguire la Top 10

Flavio Cobolli è arrivato nella mattinata di giovedì a Parigi, dove nei prossimi giorni inizierà la sua avventura al Roland Garros 2026. Il romano si presenta al secondo Slam stagionale dopo un periodo altalenante, ma con segnali importanti che confermano la crescita mostrata negli ultimi mesi.

Nelle ultime settimane l’azzurro ha infatti vissuto due tornei di altissimo livello: la finale raggiunta a Monaco di Baviera e i quarti di finale a Madrid, fermato soltanto da Alexander Zverev. Risultati che hanno rilanciato le sue ambizioni e certificato la capacità di competere stabilmente ad alto livello anche sulla terra battuta.

Successivamente sono però arrivate due sconfitte contro avversari particolarmente insidiosi: quella contro Thiago Agustin Tirante a Roma e quella contro Ignacio Buse ad Amburgo, torneo in cui Cobolli difendeva il titolo conquistato nel 2025 e soprattutto 500 punti pesantissimi per la classifica.

A Parigi, l’azzurro dovrà difendere il terzo turno raggiunto un anno fa, ma soprattutto inaugurerà una parte di stagione cruciale. All’orizzonte ci sono infatti anche i quarti di finale da difendere a Wimbledon: settimane che potranno dire molto sulle sue ambizioni e nelle quali Cobolli potrà puntare concretamente all’ingresso in Top 10.