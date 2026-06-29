Sinner all’All England Club: warm-up e foto coi tifosi in vista dell’esordio

Jannik Sinner è arrivato all’All England Club nel giorno dell’esordio. Il numero uno del mondo ha raggiunto i campi di Wimbledon per iniziare il warm-up in vista del primo turno, dove aprirà il Centre Court nell’edizione 2026 contro Miomir Kecmanovic — per un onore riservato esclusivamente al campione in carica.

Prima di scendere in campo ad allenarsi, il tennista altoatesino si è fermato a fare foto con i tifosi che lo attendevano fuori dall’impianto. Un gesto che non è passato inosservato e che conferma il rapporto sempre più stretto tra Sinner e il pubblico, cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni di dominio sul circuito.

La difesa al titolo 2025 sta per iniziare.