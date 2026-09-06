Alcaraz torna ai quarti a New York: “Sono felice di vedere a che livello sono”

“Sono davvero felice di vedere a che livello sono in questo momento. Battere un giocatore così forte è un ottimo riscontro per capire a che punto sono. Ho risposto bene, ho letto bene il gioco, cosa dovevo fare in ogni momento, facendo le cose giuste in ogni situazione. Quindi sono davvero felice, spero di continuare così”. Così si è espresso un soddisfatto Carlos Alcaraz in conferenza stampa, a seguito della vittoria ai danni dell’americano Tommy Paul che gli ha permesso di raggiungere i quarti di finale allo US Open 2026. Lo spagnolo, parlando della partita, ha analizzato la sua risposta, uno dei colpi con cui ha fatto più male al padrone di casa. “Cerco sempre di variare la mia posizione in risposta. A volte, quando sei fermo o mantieni una sola posizione, non li fai pensare al servizio. È come se andassi punto dopo punto e pensassi solo al tuo servizio, non all’avversario. Quando cambi la posizione di risposta, se indietreggi, se vai dentro il campo, li metti sotto pressione. Penso a questo quando i miei avversari servono”.

Capitolo calendario

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le parole del numero 2 del mondo riguardo la fittezza del calendario, che inevitabilmente lo porterà a saltare più tornei e a prendersi pause più lunghe. Il murciano è tornato sull’argomento, sottolineando l’importanza di preservare il proprio fisico e la propria salute. “Il tennis è imprevedibile, non sai quante partite vincerai, se i tornei dureranno una partita o sette. Non si sa mai. Voglio dire, dipenderà da come mi sento fisicamente e mentalmente, se ho bisogno di pause lunghe all’inizio dell’anno, a metà o alla fine. Voglio davvero che la mia carriera duri a lungo, per i prossimi 10 o 15 anni, quindi voglio prendermi cura della mia salute mentale e del mio corpo”.

Shelton o Tsitsipas?

Il prossimo avversario di ‘Carlitos’ sarà il vincente dell’ottavo di finale che vede scontrarsi il beniamino di casa Ben Shelton e un ritrovato Stefanos Tsitsipas, in grande spolvero in questo torneo. Lo spagnolo ha cominciato parlando del grande momento di forma del greco: “Sta giocando davvero bene ultimamente, sta recuperando la fiducia nei suoi mezzi. È un giocatore molto pericoloso quando è al suo meglio”. Sul nativo di Atlanta, Alcaraz ha detto: “Shelton è un giocatore potente. Sa usare il pubblico a suo favore, specialmente quando gioca in casa. Sono entusiasta di giocare i quarti di finale, sia contro l’uno che contro l’altro. Quindi devo essere pronto. Guarderò la partita per prepararmi al meglio”.