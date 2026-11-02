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Zverev premiato come numero 1: “Il più grande onore della carriera”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Alexander Zverev allo US Open 2026
Alexander Zverev - Foto CHINE NOUVELLE/SIPA/ipa-agency.net

Essere nel club dei numero 1 al mondo insieme a grandissimi campioni è uno degli onori più grandi che si possa avere come giocatore di tennis e come sportivo“. Alexander Zverev ha commentato così la sua salita ufficiale al numero 1 del ranking ATP. Il tedesco ha ricevuto il trofeo che attesta il suo status a Parigi, dove è cominciato l’ultimo Masters 1000 stagionale. Il vincitore di Roland Garros e US Open debutterà nel torneo direttamente al secondo turno contro Lorenzo Musetti, che ha eliminato Hubert Hurkacz. Il nuovo numero 1 del mondo ha aggiunto, rivolto al pubblico: “Non vedo l’ora di vedervi tra pochi giorni, quando sarò in campo”.

Zverev, da lunedì 2 novembre, è diventato il secondo giocatore più anziano di sempre a salire in vetta al ranking per la prima volta. 29 e 196 giorni l’età del tedesco, battuto in questa particolare classifica solo da John Newcombe che divenne leader della classifica ATP per la prima volta a 30 anni e 11 giorni. Si ferma dunque a 95 settimane Jannik Sinner, che ha abdicato in favore del tedesco dopo 29 lunedì consecutivi trascorsi in vetta al ranking da quando vi era tornato il 13 aprile 2026.

 

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