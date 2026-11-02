Masters 1000 Parigi 2026: Bellucci vince il derby di primo turno con Sonego

Derby tra italiani e tra qualificati: vince Mattia Bellucci su Lorenzo Sonego, il match di primo turno al Masters 1000 di Parigi 2026 finisce 6-4 6-3. Continua dunque il buon momento di Bellucci, che nelle ultime settimane a ripreso il filo del tennis che può valere i primi 50 del mondo. Con questo risultato, in fatti, si è particamente assicurato il best ranking in carriera e l’ingresso in top 60. Proseguono anche le difficoltà del piemontese, che nel 2026 ha fatto fatica a trovare i risultati a cui era abituato. Tra difficoltà dal punto di vista fisico e della fiducia, a Sonego rimane almeno una conferma di buona condizione fisica per ripartire al massimo nel 2027, anche se lo dovrà fare partendo fuori dai primi 100 del mondo.

Spareggio

Entrambi avevano dimostrato un ottimo livello durante i match di qualificazioni, rendendo questo sorteggio ancora più sconveniente. Inoltre, i due si ‘giocavano’ anche un posto nelle gerarchie interne della squadra azzurra: vista l’assenza di Jannik Sinner, le condizioni fisiche traballanti di Flavio Cobolli, anche chiamato a un finale di stagione senza sosta, e la presunta incompatibilità tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, le convocazioni preliminari per le Final Eight di Coppa Davis 2026 (in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna) potrebbero subire modifiche dell’ultimo momento. Il tutto è reso ancora più fluido dai risultati negativi di Luciano Darderi, che ha vinto solo un match negli ultimi sei e soli due set. Come terzo singolarista, la forma recente può fare la differenza, e pur ricordandosi di Matteo Arnaldi (a sua volta eliminato al primo turno a Parigi da Cameron Norrie in tre set), il gioco di Bellucci è particolarmente adatto a condizioni di gioco rapide e indoor.