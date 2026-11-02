Masters 1000 Parigi 2026: Jodar batte Tabilo, continua la missione ATP Finals

Rafael Jodar comincia il penultimo grande torneo della stagione con il piede giusto: il match di primo turno al Masters 1000 di Parigi 2026 contro Alejandro Tabilo si chiude con un netto 6-2 6-2 e un libero sfogo di abilità e talento. Escluso un break subito sul 3-1 del secondo set, lo spagnolo ha fornito una prestazione di quelle che si vedono dai primissimi al mondo, quando nei primi turni dei tornei importanti vanno in scioltezza contro giocatori che fanno sembrare normali. È questo il frustrante destino toccato al cileno che, battuto da Jodar per la quarta volta consecutiva, ha più volte tradito nervosismo dovuto a una sensazione di impotenza generale: col passare del tempo, avrà sempre più compagnia.

La Race

Il classe 2006 è al primo anno sul Tour e si trova già nel bel mezzo della lotta per la qualificazione alle ATP Finals 2026 di Torino. I possibili scenari sono ancora tanti, ma ai nastri di partenza del Masters parigino Jodar occupa l’ultimo posto disponibile che in questo caso è il nono, in seguito al ritiro di Jannik Sinner, tenendo d’occhio le prestazioni di Alex De Minaur e Novak Djokovic su tutti. Flavio Cobolli non è ancora sicuro ma è il favorito tra gli i pretendenti per gli ultimi quattro posti, inseguito da Arthur Fils, Frances Tiafoe e appunto Jodar.